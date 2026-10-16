O presidente Lula (PT), candidato à reeleição, usou a promulgação do fim da escala 6x1 como trunfo de campanha contra o adversário Flávio Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (16), durante comício em Juiz de Fora (MG), na zona da mata mineira.

"Se a gente errar no voto, os bolsonaristas vão acabar e voltar com a escala. Portanto, é importante a gente ter claro: nós não podemos confiar neles", disse o petista.

O presidente ainda se dirigiu aos comerciários da região, afirmando que o fim da escala não vai acarretar prejuízo para a classe. "Quem vai ganhar é o Brasil, o povo trabalhador e as mulheres que vão ter dois dias pra descansar e cuidar da família."