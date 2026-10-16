Novo recorte de pesquisa Datafolha divulgado nesta sexta-feira (16) mostra que 96% do eleitorado brasileiro pretende ir votar no segundo turno das eleições, ante 1% que admite não ter a intenção de comparecer às urnas no próximo dia 25 e 3% que ainda não decidiram.

Entre aqueles que declaram voto em Lula (PT), 98% afirmam que pretendem ir votar, ante 2% que dizem ainda não ter decidido. Os números são os mesmos entre os que declaram intenção de votar em Flávio Bolsonaro (PL): 98% pretendem ir às urnas, contra 2% de indecisos.

Já no segmento dos que declaram intenção de votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, 63% dizem pretender ir votar, 23% afirmam que não pretendem comparecer às urnas e 13% declaram não ter decidido.