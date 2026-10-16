96% pretendem ir votar no 2º turno; 1% diz não ter intenção de ir
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Novo recorte de pesquisa Datafolha divulgado nesta sexta-feira (16) mostra que 96% do eleitorado brasileiro pretende ir votar no segundo turno das eleições, ante 1% que admite não ter a intenção de comparecer às urnas no próximo dia 25 e 3% que ainda não decidiram.
Entre aqueles que declaram voto em Lula (PT), 98% afirmam que pretendem ir votar, ante 2% que dizem ainda não ter decidido. Os números são os mesmos entre os que declaram intenção de votar em Flávio Bolsonaro (PL): 98% pretendem ir às urnas, contra 2% de indecisos.
Já no segmento dos que declaram intenção de votar em branco, nulo ou em nenhum candidato, 63% dizem pretender ir votar, 23% afirmam que não pretendem comparecer às urnas e 13% declaram não ter decidido.
O Datafolha ouviu 2.520 eleitores de terça (13) a quarta (14) por meio de entrevistas face a face em pontos de fluxo populacional em 153 municípios. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um intervalo de confiança de 95%.
A pesquisa foi contratada pela Folha e está registrada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-00466/2026.
Entre os eleitores que declaram não ter intenção de ir votar ou ainda não ter decidido (que compõem uma base de 109 entrevistados), 47% citam indecisão sobre candidatos como razão para a resposta. Uma parcela de 27% menciona dúvida entre os candidatos ou indecisão sobre em quem votar.
Já 20% afirmam não gostar de nenhum candidato como motivo, enquanto outros 15% afirmam impedimentos. Ausência da cidade aparece nas respostas de 7%, e trabalho no dia, nas de 4%.
Além disso, também foram citados distância do local de votação (2%), não sabe o local de votação (1%) e problemas de saúde (1%).
Não gosta de eleição, de ir votar ou não está com vontade de votar somam 11%; 4% não têm obrigatoriedade de votar pela idade; se fosse votar seria em branco, 3%; já não votou no primeiro turno, 2%; e o ganhador já está definido ou o voto não irá mudar o resultado, 1%.
Outras respostas somam 11%. Não sabem 12%.
A margem de erro para o grupo dos que declaram não ter intenção de votar e dos que ainda não decidiram é de 10 pontos.
A pergunta é espontânea e múltipla, ou seja, as opções não são apresentadas previamente aos entrevistados, e estes podem mencionar mais de um motivo.
No primeiro turno, a abstenção bateu recorte. Mais de 33 milhões de pessoas deixaram de votar, o equivalente a 21,08% do eleitorado. Como mostrou a Folha, a estatística, maior entre os mais pobres, pode ter prejudicado Lula (PT) no primeiro turno.
A tentativa de reduzir o número de ausências é uma das apostas da campanha do atual presidente para o segundo turno.