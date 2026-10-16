Uma liminar da Justiça determinou que a Confederação Brasileira de Vôlei permita a participação de Tifanny na Supercopa Feminina 2026 e Superliga Feminina 2026/27. Com isso, ela pode atuar nesta noite contra o Praia Clube, pela Supercopa.

Decisão deve ser cumprida imediatamente. O despacho também definiu R$ 5 mil de multa a cada partida que Tifanny for impedida de atuar - inclusive se for barrada contra o Praia.

O Osasco havia conseguido inscrever todas as atletas para os torneios, mas a de Tifanny ficou pendente. A situação foi registrada no fim da tarde desta quinta-feira (15).