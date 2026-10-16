Hyron Andrews, jogador sul-africano de rúgbi do Johannesburg Lions, foi encontrado morto nesta sexta-feira (16), aos 31 anos de idade, no banheiro do hotel da equipe, está na na Ilha de Ré, na França, para disputar a partida contra o La Rochelle, pela Liga dos Campeões de Rúgbi.

Segundo comunicado da Federação Sul-Africana de Rúgbi, Andrews morreu após uma queda. O jogador foi encontrado morto por volta das 10h15 (horário local) dentro do box do chuveiro. O quarto estava trancado, e as equipes de emergência não conseguiram reanimá-lo.

O Johannesburg Lions confirmou e lamentou a morte de seu atleta. "É com corações partidos que lamentamos o falecimento de Hyron Andrews, um membro valioso da nossa família Lions. Nossas mais sinceras condolências são com Maiglin, Hendrix, Emerson e toda a família Andrews durante este momento incrivelmente difícil. Descanse em paz, Hyron. Você sempre fará parte da nossa família", escreveu a equipe nas redes sociais.