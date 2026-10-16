O senador eleito Guilherme Derrite (PP-SP) passou a ser apontado como o favorito para assumir o Ministério da Segurança Pública em eventual governo Flávio Bolsonaro. Como mostrou a Folha, o favoritismo do candidato do PL na corrida presidencial fez lideranças avaliarem uma primeira divisão da Esplanada entre nomes do seu partido e de siglas aliadas.

Derrite é considerado pelo núcleo duro bolsonarista um nome de confiança e lealdade a Flávio. Além disso, lideranças da federação União-Progressista sinalizaram à campanha do PL apoio para o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo ocupar a pasta em caso de Esplanada bolsonarista.

PP e União Brasil foram os primeiros a declarar apoio a Flávio no segundo turno. Federados, eles somam 87 deputados, sendo a terceira força na Câmara, importante para a governabilidade.