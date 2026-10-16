Defesa Civil envia alerta severo de chuva à cidade de São Paulo
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A Defesa Civil paulista enviou alerta severo de chuva para celulares nas zonas sul, oeste e centro de São Paulo, pouco depois das 18h30 desta sexta-feira (16). Segundo o órgão estadual, chove na região de Cotia, na região metropolitana, e ela se desloca para essas regiões.
Neste mesmo horário, o o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, colocou as zonas oeste e sul, e a marginal Pinheiros, em estado de atenção para alagamentos.
O órgão municipal publicou que radar meteorológico mostrava a aproximação de instabilidade a oeste e ao sul da capital, que deve provocar pancadas de chuva de até forte intensidade na noite desta sexta, com potencial para a formação de alagamentos.
A forte chuva que atingiu São Paulo e a região metropolitana durante a madrugada desta sexta voltou a causar transtornos. Foram registrados 11 pontos de enchentes, três quedas de árvores e um desabamento, conforme o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil emitiu 15 alertas durante a madrugada devido à precipitação.
Foram enviados dez alertas por SMS e cinco por Cell Broadcast, sistema que permite o envio de mensagens diretamente aos celulares em áreas sob risco.
Uma das árvores que caíram atingiu um veículo no acesso ao viaduto Doutor Manuel José Chaves, na avenida Vinte e Três de Maio, no sentido Santana. O carro foi esmagado. Um homem ficou ferido no braço e foi levado ao pronto-socorro Paulistano, segundo os Bombeiros.
Cerca de 30 carros foram arrastados por uma enchente e ficaram amontoados na região da avenida Cupecê e da rua Horácio Alves, na zona sul de São Paulo.
Na tarde de quarta-feira (14), a capital registrou estragos em série decorrentes de uma chuva entre a tarde e o início da noite. Uma mulher de 47 anos morreu devido a um deslizamento de terra sobre uma residência na Brasilândia, na zona norte. No centro, o túnel do Anhangabaú inundou e deixou veículos boiando. No parque do Ibirapuera, na zona sul, o lago transbordou.
Uma frente fria deve mudar o tempo para o fim de semana na região metropolitana de São Paulo.