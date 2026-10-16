A Defesa Civil paulista enviou alerta severo de chuva para celulares nas zonas sul, oeste e centro de São Paulo, pouco depois das 18h30 desta sexta-feira (16). Segundo o órgão estadual, chove na região de Cotia, na região metropolitana, e ela se desloca para essas regiões.

Neste mesmo horário, o o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo, colocou as zonas oeste e sul, e a marginal Pinheiros, em estado de atenção para alagamentos.

O órgão municipal publicou que radar meteorológico mostrava a aproximação de instabilidade a oeste e ao sul da capital, que deve provocar pancadas de chuva de até forte intensidade na noite desta sexta, com potencial para a formação de alagamentos.