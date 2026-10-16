Uma delegada da Polícia Civil do Pará foi presa nesta quinta-feira (15), em Brasília, sob suspeita de repassar informações sigilosas e oferecer proteção institucional a integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que investiga suspeitas de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e corrupção de agentes públicos.

A policial é Maria Virgínia Grimwood Pinto, que foi alvo de mandados de busca e apreensão em sua residência e em seu gabinete, em Belém. A reportagem não localizou a defesa da delegada. Questionada, a Polícia Civil não informou se ela constituiu advogado.