O ministro Kassio Nunes Marques, do STF (Supremo Tribunal Federal), estuda estender seu período de impedimento no caso Master após virem à tona mensagens que sugerem o recebimento de favores pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que era dono da instituição financeira.

Na sessão-bomba do dia 15 de setembro, quando o plenário do STF começou a analisar se abriria uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, Kassio alegou que seu cargo de presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) o impedia de participar de julgamentos com impacto eleitoral.

Na época, ele disse que seu impedimento tinha caráter transitório e sinalizou a interlocutores que poderia voltar a atuar no caso Master após as eleições, quando já não estaria mais em jogo a sua independência para organizar o pleito. Agora, ele cogita permanecer mais um tempo submerso.