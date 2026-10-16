A campanha à reeleição do presidente Lula (PT) aprofundou a tentativa de despertar no eleitorado o medo de perder benefícios sociais em caso de vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), recorrendo a casos como o da Argentina e o de um menino que, em 2022, ligou para a Polícia Militar e relatou não ter o que comer. As referências estão em vídeos de campanha e declarações públicas de políticos.

Leia mais: Saiba por que Lula evitou atacar Flávio no JN

Lula terminou o primeiro turno com 45% dos votos válidos, dois pontos percentuais a menos do que Flávio Bolsonaro. Nos dias seguintes, conduziu uma reformulação em sua campanha. A promoção do medo de perda de proteção social em caso de vitória de Flávio foi um dos principais pontos.