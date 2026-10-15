O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) orientou seus aliados a votarem a PEC (proposta da emenda à Constituição) da segurança pública sem emendas para acelerar a tramitação.

A determinação de Lula interrompe o movimento do líder do PT no Senado, Camilo Santana (CE). O senador cearense articulava uma emenda à proposta que reduziria a maioridade penal em caso de crimes mais graves.

A proposta havia sido gestada no núcleo da campanha de reeleição de Lula e, em um primeiro momento, teve aval do presidente da República. O grupo queria neutralizar a articulação da oposição, que apresentou uma emenda mais dura sobre o mesmo tema com objetivo de encurralar governistas.