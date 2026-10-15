A base do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avalia incluir uma versão restrita da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos na PEC da Segurança Pública para esvaziar a proposta da campanha de Flávio Bolsonaro (PL) sobre o tema.

Essa mudança parcial seria limitada a adolescentes que cometem crimes hediondos, como estupro. Seria uma forma de driblar a tentativa bolsonarista de emplacar, dentro da PEC, a redução total da maioridade, com agravante que poderia diminuir a idade para 14 anos.

Mas a possibilidade dividiu a base governista, sobretudo senadores do PT, partido que historicamente é contra qualquer alteração na lei que vá no sentido de punir pessoas ainda mais jovens. Seria uma inflexão em uma antiga postura da sigla e, por isso, lideranças se mobilizaram contra essa estratégia.