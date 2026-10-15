Na representação ao STF (Supremo Tribunal Federal), os investigadores dizem que ele é o "elo entre o poder público, a rede econômica e as franjas armadas" do grupo. O valor é uma estimativa do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) para o período de 11 de maio de 2020 a 12 de março de 2026 e envolve 835 pessoas e empresas.

A Polícia Federal descreve Márcio Correia de Oliveira, o Márcio Canella, como "patrono político e articulador de alto escalão" de uma organização criminosa que, segundo a investigação, movimentou R$ 7,6 bilhões com uma rede de postos de combustíveis no Rio. Ele foi preso em operação nesta quinta-feira (15).

Em nota, a defesa de Canella afirmou que ele "disse que confia em Deus, na Justiça e que tem certeza que tudo será esclarecido".

A PF afirma que Canella é o "patrono das nomeações do grupo". Segundo a representação, ele "foi o responsável direto por capitanear a indicação" de Marcus Vinicius Amim Fernandes, com prisão decretada, para a presidência do Detran-RJ (Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro) e para a Secretaria de Polícia Civil, "uma vez que articulou manobra legislativa na ALERJ para flexibilizar os requisitos temporais do cargo". Amim tinha dez anos como delegado o que, pela lei orgânica da Polícia Civil da época, inviabilizava a nomeação. A lei foi alterada, e a nomeação foi realizada.

O advogado Thiago Minagé, que atua na defesa de Amim, disse que aguarda acesso à decisão para prestar prestar esclarecimentos.