Operação da Polícia Federal contra lavagem de dinheiro em postos de combustíveis prendeu nesta quinta-feira (15) o deputado estadual eleito e ex-prefeito de Belford Roxo (RJ) Marcio Canella (União Brasil-RJ) e o delegado Marcus Amim, que já ocupou os cargos de ex-secretário da Polícia Civil do Rio e ex-presidente do Detran do estado.

Canella foi o segundo deputado estadual mais votado do Rio, com 197 mil votos. Seu nome chegou a ser indicado para o Senado por Flávio Bolsonaro (PL), candidato a presidente da República.

A defesa de Canella afirmou que não teve acesso à decisão.