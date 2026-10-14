O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (14), em Washington, que não pretende voltar ao Brasil após ter sido condenado a quatro anos e dois meses de prisão e voltou a defender a saída do ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal).

"Eu não vou puxar uma cadeia sendo inocente, não", disse Eduardo, que vive nos Estados Unidos desde o ano passado.

A declaração foi dada a jornalistas durante uma cerimônia de gala em celebração à cultura hispânica nos Estados Unidos, que conta com a presença do presidente da Argentina, Javier Milei.