Graças a um primeiro tempo dominante, o Paris Saint-Germain derrotou o Manchester City por 4 a 2, pela segunda rodada da Champions League, na tarde desta quarta-feira (14), em Manchester. Doué, Dembélé, Vitinha e Akilouche fizeram os gols franceses. Haaland marcou os dois para os ingleses.

A vitória faz o PSG liderar a principal competição interclubes da Europa com seis pontos. É o mesmo número de mais oito equipes, mas a formação parisiense leva vantagem nos critérios de desempate. Contra o Barcelona (2º) e o Aston Villa (3º), a diferença é nos gols marcados.

Na próxima rodada, o PSG vai enfrentar justamente o Barcelona, em casa, na próxima terça-feira (20). O City (17º) vai receber o AEK Atenas (20º).