Um dia depois de José Mourinho falar que não abriria mão de Endrick, o atacante brasileiro foi decisivo na virada épica do Real Madrid por 4 a 3 sobre a Roma, nesta quarta-feira (14), fora de casa, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. O camisa 9 brasileiro entrou no segundo tempo, quando o time espanhol perdia por 3 a 1, substituindo Vini Jr., e participou de dois gols.

De Roon e Marlen, duas vezes, marcaram para a Roma. Mbappé, Carlos Espí, Endrick e Rüdiger, o último aos 44 do segundo tempo, garantiram a virada do Real Madrid.

Com a vitória, o Real segue com 100% de aproveitamento na Champions League, com seis pontos. Já a Roma segue com o um ponto conquistado até aqui.