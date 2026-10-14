Endrick substitui Vini Jr. e comanda virada do Real contra a Roma
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Um dia depois de José Mourinho falar que não abriria mão de Endrick, o atacante brasileiro foi decisivo na virada épica do Real Madrid por 4 a 3 sobre a Roma, nesta quarta-feira (14), fora de casa, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League. O camisa 9 brasileiro entrou no segundo tempo, quando o time espanhol perdia por 3 a 1, substituindo Vini Jr., e participou de dois gols.
De Roon e Marlen, duas vezes, marcaram para a Roma. Mbappé, Carlos Espí, Endrick e Rüdiger, o último aos 44 do segundo tempo, garantiram a virada do Real Madrid.
Com a vitória, o Real segue com 100% de aproveitamento na Champions League, com seis pontos. Já a Roma segue com o um ponto conquistado até aqui.
Na próxima rodada, o Real Madrid recebe o RB Leipzig, na quarta-feira (21), no Santiago Bernabéu. Um dia antes, na terça (21), a Roma joga novamente em casa, dessa vez com o Slovan Bratislava.
Como foi o jogo
A Roma foi melhor do que o Real Madrid praticamente desde o começo da partida no Estádio Olímpico abriu uma boa vantagem por 3 a 1 logo no começo da segundo tempo. De Roon abriu o placar na primeira etapa e Mbappé chegou a empatar ainda antes do intervalo. Mas o time italiano voltou ainda melhor do vestiário e, com dois dois de Malen, contruiu um placar que fazia justiça ao que os dois times apresentavam.
Mas a entrada de Endrick mudou a partida. O camisa 9 foi acionado logo após a Roma fazer o terceiro. Ele entrou no lugar de Vini Jr., que teve atuação apagada e ainda falhou no segundo gol dos italianos, ao tentar um toque de calcanhar no meio de campo e armar um contra-ataque para o time adversário. O jovem brasileiro, então, participou do segundo gol do Real e marcou o terceiro, antes de Rüdiger garantir a virada do Real.
Lances importantes
Roma impressiona. Jogando em casa, o time italiano pressionou o Real no começo da partida. Logo aos 3, Hermoso aproveitou rebote e obrigou Courtois a fazer boa defesa em chute rasteiro. Dybala e o barasileiro Wesley também levaram perigo ao gol dos espanhóis.
Substituição forçada. O bom momento da Roma quase ficou comprometido por uma lesão logo aos 15 minutos. Koné sentiu dores na perna direita e precisou ser substituído por Pisilli. O francês deixou o campo chorando.
Roma abre o placar. Apesar da saída de Koné, a Roma seguiu em cima do Real Madrid e abriu o placar aos 19 minutos. Dybala roubou uma bola no campo de defesa e puxou o contra-ataque dos italianos, que terminou com Soulé tocando para De Roon finalizar de primeira de fora da área para, se aproveitando de um pequeno desvio na zaga, marcar um golaço.
Courtois salva o Real. Após abrir o placar, a Roma seguiu melhor em campo e Malen quase ampliou aos 23 minutos. O atacante finalizou forte e cruzado, Courtois defendeu sem segurar a bola, que passou pelo meio das pernas do belga, mas o goleiro conseguiu se recuperar e segurou quase em cima da linha.
Real empata. O time espanhol, que fazia partida ruim, conseguiu responder logo no minuto seguinte e empatou com um golaço de Mbappé. O francês aproveitou falha de Hermoso e finalizou forte de fora da área. A bola desviou em Mancini e encobriu o goleiro Gollini.
Vini Jr. falha e Roma amplia. Logo no começo do segundo tempo, aos 5 minutos, a Roma ampliou o placar após falha de Vini Jr. na saída de bola. O brasileiro recebeu passe de Courtois e tentou um toque de calcanhar no meio de campo, mas De Roon cortou e tocou para Mora, que deu um belo passe para Malen finalizar na saída do goleiro do Real.
Malen de novo. A situação do Real Madrid ficou ainda pior aos 12 minutos. Malen recebeu ótimo passe de Soulé e finalizou na saída de Courtois para fazer o terceiro da Roma. O gol chegou a ser anulado por impedimento do atacante, mas foi confirmado pelo VAR.
Endrick em campo. Com a desvantagem no placar, o técnico José Mourinho começou a tentar mexer no time do Real Madrid. Logo após o terceiro da Roma, o português colocou Endrick no lugar de Vini Jr. e Arda Güler para a saída de Dumfries.
Assim não, Endrick. Poucos minutos depois de entrar, Endrick fez um ótima jogada individual pelo lado direito e invadiu a área, mas esticou demais a bola e caiu ao dividir com o goleiro Gollini. O brasileiro pediu pênalti, mas o árbitro mandou o jogo seguir.
Gol anulado do Real. O time espanhol ameaçou reagir aos 22 minutos, quando Mbappé recebeu de Diomande e marcou um golaço driblando o goleiro Gollini, mas o tento foi anulado por impedimento do francês.
Real inicia reação. Quando a partida parecia se encaminhar para um vitória da Roma, o Real Madrid descontou aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio, Endrick cabeceou, Gollini espalmou e Carlos Espí aproveitou o rebote para mandar para as redes. O gol chegou a ser anulado por impedimento, mas foi confirmado pelo VAR.
Endrick empata. Dois minutos depois, após de participar do segundo gol, o camisa 9 do Real Madrid foi decisivo e, de novo em um escanteio, subiu mais alto para mandar, de cabeça, para o fundo das redes, fazendo 3 a 3.
Virada heroica. Mais uma vez na bola parada e de novo com Arda Güler na cobrança, o Real Madrid conseguiu a virada aos 44 minutos, com Rüdiger, que só empurrou para as redes, fazendo o quarto gol do Real e calando do Estádio Olímpico.