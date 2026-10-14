"A questão do Vasco eu deixo para a diretoria e para o presidente. É óbvio que nos preocupa o gramado e um pouco o fato de eu preparar uma casa, pagar por ela, e outra pessoa usar para fazer uma festa", disse José Boto, à imprensa presente no hotel.

Boto comentou o assunto no desembarque do Flamengo na Argentina. Nesta quinta-feira (15), o time carioca encara o Estudiantes, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto mostrou preocupação com a liberação da Justiça para que o Vasco utilize o Maracanã no jogo de volta das semifinais da Sul-Americana contra o Boca Juniors.

O comentário vem depois de a Justiça do Rio acatar uma nova petição do Vasco e determinar a liberação do Maracanã para a partida. O consórcio Fla-Flu, que é responsável por gerir o estádio, se mostrou contrário durante todo o processo. O MP-RJ chegou a se posicionar a favor do Vasco.

Antes da vitória por 1 a 0 sobre o Boca, nesta terça-feira (13), o presidente Pedrinho, do Vasco, falou em "covardia" e criticou o consórcio Fla-Flu. Existe a possibilidade de o jogo da volta acontecer no Paraguai por decisão da Conmebol se a briga continuar nos bastidores.

"Eu só pedi porque eu sou proibido e não cumpro alguns critérios da Conmebol. Eu solicito o Maracanã, o consórcio, com antecedência. E muitas vezes o presidente do Flamengo diz que não reconhece o contrato sendo que foi assinado pela dupla Fla-Flu, só não foi o consórcio. Eu acho que é uma covardia com a instituição, uma covardia com a competição, o Vasco vai jogar fora do país e fora do estado se isso acontecer (recorrerem novamente a decisão). Pelo bom senso, poderia ter tido a gentileza, a gente sabe que um jogo não estragaria o gramado", afirma .Pedrinho