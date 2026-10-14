14 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
BRASILEIRO

Série B tem 3 times com mais de 50% de chance de acesso

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/X/@VilaNovaFC
Líder da Série B, o Vila Nova tem 72,2% de probabilidade de acesso
Líder da Série B, o Vila Nova tem 72,2% de probabilidade de acesso

A Série B tem três times com mais de 50% de chance de acesso após o término da 33ª rodada. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Luta pelo acesso

Líder da Série B, o Vila Nova tem 72,2% de probabilidade de acesso. Na rodada, o time goiano venceu o Náutico por 2 a 0, fora de casa.

Novorizontino e Juventude têm 51,9% e 51,3%, respectivamente. O clube paulista goleou a já rebaixada Ponte Preta por 5 a 1, em casa, aproveitou o empate por 2 a 2 dos gaúchos com o São Bernardo e assumiu a segunda colocação.

Fortaleza, Criciúma, CRB, Atlético-GO, Sport, Goiás e Operário-PR têm chances bem menores. Os demais estão zerados, segundo a UFMG.

O regulamento da Série B mudou para este ano. Os dois primeiros colocados após o fim das 38 rodadas sobem diretamente, enquanto o 3° enfrenta o 6° e o 4° pega o 5° em jogos de ida e volta valendo as outras duas vagas na elite.

  • Vila Nova: 72,2%
  • Novorizontino: 51,9%
  • Juventude: 51,3%
  • Fortaleza: 13,3%
  • Criciúma: 9,2%
  • CRB: 1,2%
  • Atlético-GO: 0,8%
  • Sport: 0,15%
  • Goiás: 0,001%
  • Operário-PR: 0,001%

Luta contra a queda

Ponte Preta e América-MG já estão rebaixados. Os dois times estão afundados na lanterna e vice-lanterna, respectivamente, e não têm mais chances matemáticas de saírem do Z4.

O Londrina empatou com o Athletic por 2 a 2, mas vê a queda iminente. O clube paranaense é o 18° colocado e tem 99,92% de probabilidade de queda.

Quem também vive um drama é o Avaí. Atual 17°, o clube até venceu o Cuiabá na rodada, mas viu o Botafogo-SP bater o Ceará e manter a distância de cinco pontos entre eles.

  1. Ponte Preta: 100%
  2. América-MG: 100%
  3. Londrina: 99,92%
  4. Avaí: 76,2%
  5. Botafogo-SP: 11,4%
  6. Náutico: 6,2%
  7. Ceará: 3,4%
  8. Athletic: 2,9%
  9. São Bernardo: 0,072%
  10. Cuiabá: 0,006%
  11. Operário-PR: 0,001%
  12. Goiás: 0,001%

Tabela da Série B

  1. Vila Nova - 61 pontos
  2. Novorizontino - 60 pontos
  3. Juventude - 60 pontos
  4. Fortaleza - 57 pontos
  5. Criciúma - 56 pontos
  6. Atlético-GO - 53 pontos
  7. CRB - 52 pontos
  8. Sport - 51 pontos
  9. Goiás - 48 pontos
  10. Operário-PR - 48 pontos
  11. Cuiabá - 47 pontos
  12. São Bernardo - 46 pontos
  13. Athletic - 43 pontos
  14. Náutico - 42 pontos
  15. Ceará - 42 pontos
  16. Botafogo-SP - 41 pontos
  17. Avaí - 36 pontos
  18. Londrina - 29 pontos
  19. América-MG - 17 pontos
  20. Ponte Preta - 13 pontos

Comentários

Comentários