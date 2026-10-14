A Série B tem três times com mais de 50% de chance de acesso após o término da 33ª rodada. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Luta pelo acesso

Líder da Série B, o Vila Nova tem 72,2% de probabilidade de acesso. Na rodada, o time goiano venceu o Náutico por 2 a 0, fora de casa.

Novorizontino e Juventude têm 51,9% e 51,3%, respectivamente. O clube paulista goleou a já rebaixada Ponte Preta por 5 a 1, em casa, aproveitou o empate por 2 a 2 dos gaúchos com o São Bernardo e assumiu a segunda colocação.