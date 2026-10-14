Série B tem 3 times com mais de 50% de chance de acesso
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A Série B tem três times com mais de 50% de chance de acesso após o término da 33ª rodada. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Luta pelo acesso
Líder da Série B, o Vila Nova tem 72,2% de probabilidade de acesso. Na rodada, o time goiano venceu o Náutico por 2 a 0, fora de casa.
Novorizontino e Juventude têm 51,9% e 51,3%, respectivamente. O clube paulista goleou a já rebaixada Ponte Preta por 5 a 1, em casa, aproveitou o empate por 2 a 2 dos gaúchos com o São Bernardo e assumiu a segunda colocação.
Fortaleza, Criciúma, CRB, Atlético-GO, Sport, Goiás e Operário-PR têm chances bem menores. Os demais estão zerados, segundo a UFMG.
O regulamento da Série B mudou para este ano. Os dois primeiros colocados após o fim das 38 rodadas sobem diretamente, enquanto o 3° enfrenta o 6° e o 4° pega o 5° em jogos de ida e volta valendo as outras duas vagas na elite.
- Vila Nova: 72,2%
- Novorizontino: 51,9%
- Juventude: 51,3%
- Fortaleza: 13,3%
- Criciúma: 9,2%
- CRB: 1,2%
- Atlético-GO: 0,8%
- Sport: 0,15%
- Goiás: 0,001%
- Operário-PR: 0,001%
Luta contra a queda
Ponte Preta e América-MG já estão rebaixados. Os dois times estão afundados na lanterna e vice-lanterna, respectivamente, e não têm mais chances matemáticas de saírem do Z4.
O Londrina empatou com o Athletic por 2 a 2, mas vê a queda iminente. O clube paranaense é o 18° colocado e tem 99,92% de probabilidade de queda.
Quem também vive um drama é o Avaí. Atual 17°, o clube até venceu o Cuiabá na rodada, mas viu o Botafogo-SP bater o Ceará e manter a distância de cinco pontos entre eles.
- Ponte Preta: 100%
- América-MG: 100%
- Londrina: 99,92%
- Avaí: 76,2%
- Botafogo-SP: 11,4%
- Náutico: 6,2%
- Ceará: 3,4%
- Athletic: 2,9%
- São Bernardo: 0,072%
- Cuiabá: 0,006%
- Operário-PR: 0,001%
- Goiás: 0,001%
Tabela da Série B
- Vila Nova - 61 pontos
- Novorizontino - 60 pontos
- Juventude - 60 pontos
- Fortaleza - 57 pontos
- Criciúma - 56 pontos
- Atlético-GO - 53 pontos
- CRB - 52 pontos
- Sport - 51 pontos
- Goiás - 48 pontos
- Operário-PR - 48 pontos
- Cuiabá - 47 pontos
- São Bernardo - 46 pontos
- Athletic - 43 pontos
- Náutico - 42 pontos
- Ceará - 42 pontos
- Botafogo-SP - 41 pontos
- Avaí - 36 pontos
- Londrina - 29 pontos
- América-MG - 17 pontos
- Ponte Preta - 13 pontos