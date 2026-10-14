Um grupo de dez partidos do centrão declarou apoio nesta quarta-feira (14) à reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). O bloco soma 252 deputados, quase a maioria da Casa, e anunciou também que atuará junto na próxima legislatura que se inicia em fevereiro de 2027.

"O presidente Hugo Motta terá nosso apoio para iniciar o diálogo em busca de convergência e unidade em torno da reeleição à presidência da Câmara dos Deputados", afirma a nota, assinada pelos líderes e presidentes do PSD, Republicanos, MDB, do Podemos e das federações União Brasil-PP, PSDB-Cidadania e PRD-Solidariedade.

Mais cedo, Motta recebeu também apoio do PDT, que terá seis deputados a partir do próximo ano. Ele atua ainda para obter a adesão dos demais partidos de esquerda, como PT e PSB, num movimento que visa isolar o PL de Flávio Bolsonaro, sigla que declarou ser contra a candidatura do deputado.