O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), conta com parlamentares de partidos do centrão e até do PL para seu projeto de reeleição em 2027. O voto para a presidência da Casa é secreto e o senador já tem o compromisso de apoio do presidente Lula (PT) para ser reconduzido ao posto.

Um aliado de Alcolumbre disse à reportagem que ele mostrará força com a votação da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que acaba a escala de trabalho 6x1 -cuja votação em primeiro turno está prevista para esta quarta (14)-, reforçando o seu projeto de reeleição. A pauta é uma das apostas eleitorais de Lula.

Nos cálculos políticos de Alcolumbre e aliados está a avaliação de que uma eventual presidência do PL no Senado desvalorizaria o peso dos parlamentares da Casa nas negociações dos projetos de interesse do governo federal, caso Flávio Bolsonaro (PL) saia vencedor na disputa presidencial.