Surfista profissional é atingido por tiros em ataque a lanchonete
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O surfista profissional Rickson Falcão, 19, foi atingido por tiros de raspão durante um ataque a uma lanchonete em Saquarema, região litorânea do Rio de Janeiro a cerca de 100 km da capital. Outras cinco pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas morreu.
O ataque ocorreu na noite do dia 9 de outubro, no estabelecimento que fica na avenida Ocêanica, próximo à praia de Itaúna. Segundo informações colhidas pela polícia junto a testemunhas, um carro preto passou em frente à lanchonete e o ocupante disparou diversas vezes.
Seis pessoas foram atingidas, entre elas Luan Incutto Ferreira, 28, que chegou a ser levado ao hospital de Bacaxá, mas não resistiu aos ferimentos. Luan era produtor de eventos em Saquarema e mantinha um lava a jato, segundo moradores. A Polícia Civil investiga se ele era o alvo principal do ataque.
Rickson Falcão contou nas redes sociais que foi atingido de raspão nas costas, nos pés e no tornozelo direito. Ele foi hospitalizado na mesma unidade de saúde e recebeu alta no domingo (11).
"Obrigado papai do céu por essa chance de viver, o tiro nas costas, se não passa de raspão, não sei se estaria aqui! Obrigado a todo mundo que me deu esse suporte maravilhoso", escreveu o surfista em perfil nas redes sociais.
Além de Rickson, outros surfistas e skatistas profissionais que estavam na lanchonete foram atingidos.
Rickson Falcão é o atual 27º colocado do ranking sul-americano de qualificação da WSL (Liga Mundial de Surfe, na tradução), que reúne, em geral, atletas jovens. Em 2025, Rickson foi campeão sul-americano júnior.
Saquarema é conhecioda como a meca do surfe no Rio. A cidade abriga anualmente uma das etapas do circuito mundial de surfe. A mais recente ocorreu em junho.