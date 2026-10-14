O surfista profissional Rickson Falcão, 19, foi atingido por tiros de raspão durante um ataque a uma lanchonete em Saquarema, região litorânea do Rio de Janeiro a cerca de 100 km da capital. Outras cinco pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas morreu.

O ataque ocorreu na noite do dia 9 de outubro, no estabelecimento que fica na avenida Ocêanica, próximo à praia de Itaúna. Segundo informações colhidas pela polícia junto a testemunhas, um carro preto passou em frente à lanchonete e o ocupante disparou diversas vezes.

Seis pessoas foram atingidas, entre elas Luan Incutto Ferreira, 28, que chegou a ser levado ao hospital de Bacaxá, mas não resistiu aos ferimentos. Luan era produtor de eventos em Saquarema e mantinha um lava a jato, segundo moradores. A Polícia Civil investiga se ele era o alvo principal do ataque.