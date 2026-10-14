A fumaça provocada por queimadas levou à suspensão das aulas da rede municipal de Manaus nesta quarta-feira (14). A prefeitura estendeu a medida, até domingo (18), a todas as atividades ao ar livre e em locais com aglomeração, diante da manutenção das condições desfavoráveis da qualidade do ar.

Segundo a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil Municipal, a média da concentração de partículas finas na capital era de 123,9 microgramas por metro cúbico na manhã desta quarta-feira, índice classificado como muito ruim. A leitura foi registrada às 7h06, com base em dados de 14 sensores da plataforma PurpleAir. O alerta divulgado pela Defesa Civil era válido até as 10h.

A fumaça que atinge a capital nas últimas semanas é proveniente de queimadas em municípios do interior do Amazonas, principalmente nas regiões leste e metropolitana, além de outros estados, segundo a prefeitura.