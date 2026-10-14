A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos devido à chuva que atingiu a cidade na tarde desta quarta-feira (14).

O alerta amarelo, emitido às 15h25 pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, foi para todo o município, inclusive para a região central e para as marginais Pinheiros e Tietê. Ele foi mantido até as 17h.

O rodízio de veículos da tarde foi suspenso pela prefeitura.