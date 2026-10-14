O temporal que atingiu a cidade de São Paulo deixou motoristas e passageiros de 12 carros e dois ônibus presos em um alagamento do túnel do Anhangabaú, centro de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (14).

"Estou apavorado até agora", diz Marco Antônio Peixoto, 38, motorista do Uber. "A água entrou no carro, a passageira saiu. Quando fui sair, a porta não abriu. Eu tive que sair pela janela. Só conseguiu ficar com o celular."

O túnel ficou alagado no sentido da avenida 9 de Julho, com destino à zona sul da cidade.