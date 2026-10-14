'Tive que sair pela janela'; motoristas relatam pânico em túnel
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O temporal que atingiu a cidade de São Paulo deixou motoristas e passageiros de 12 carros e dois ônibus presos em um alagamento do túnel do Anhangabaú, centro de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (14).
"Estou apavorado até agora", diz Marco Antônio Peixoto, 38, motorista do Uber. "A água entrou no carro, a passageira saiu. Quando fui sair, a porta não abriu. Eu tive que sair pela janela. Só conseguiu ficar com o celular."
O túnel ficou alagado no sentido da avenida 9 de Julho, com destino à zona sul da cidade.
Quando a reportagem chegou ao local, funcionários da prefeitura já haviam drenado a água. Eles tentavam empurrar os carros ainda amontoados e danificados pelo alagamento.
Segundo motoristas, com a chuva forte, a água começou a escorrer no sentido contrário ao qual os carros se dirigiam. Um veículo da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) também ficou preso no alagamento.
"A água chegou no teto. Perdi o dia de trabalho, porque sou PJ. Nós temos o que merecemos. Elegemos políticos corruptos, ladrões. E o povo fica aí, à mercê desses caras", diz o motorista Joseval Ferreira de Lima, 53.
O taxista Leandro Luize relata o momento de pânico. "No que o táxi entrou no túnel, logo começaram os alertas, muita gente gritando para tentar alertar o pessoal, para dar ré, porque a água estava vindo daquela outra direção, enchendo o túnel. Só que tinha um ônibus articulado atrás. Era impraticável fazer essa manobra pelo número de veículos. O pessoal foi tentando, mas não teve tempo."
"Em dois minutos, a água já bateu. Foi o tempo que a gente teve para sair dos carros e permanecer em cima do capô. Nossa maior preocupação era com os ônibus... o ônibus que estava ali do lado, com muitos idosos, crianças. Mais ou menos meia hora depois, começaram a chegar as viaturas para resgatar as pessoas."
Segundo a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), "foram registrados 42 mm de chuva nessa região, ou seja, 37% dos 112 mm previstos para o mês em toda a cidade".
A prefeitura nega que as bombas do túnel tenham falhado. "No Túnel do Anhangabaú, as interdições começaram às 15h38. Cabe reforçar que o túnel conta com seis bombas, que operaram de forma ininterrupta, sem registro de problemas. No entanto, a vazão não foi suficiente diante do volume de água registrado. Todo esse sistema é monitorado 24 horas por dia por meio de sensores e câmeras. Um caminhão de bombeamento emergencial está presente para reforçar a drenagem do local. As equipes de limpeza urbana realizam a limpeza da via nos trechos em que a água já baixou."
Por volta das 19h, uma faixa do túnel foi liberada para carros. No sentido contrário -ou seja, na direção da zona norte-, o fluxo estava liberado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, um deslizamento de terra sobre uma residência na rua Santa Cruz do Monte Castelo, na Brasilândia, zona norte, e uma pessoa morreu.
Durante a chuva, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) alertou para rajadas de vento e alagamentos intransitáveis. E algumas vias da capital paulista viraram "rios".