IA da Meta continua criando imagens sobre Flávio e não sobre Lula
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A Meta, empresa de tecnologia americana dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, afirmou ter tomado medidas para evitar a criação de imagens com o primeiro nome dos candidatos e o nome na urna após vir a público diferença no tratamento dos postulantes à Presidência, como mostrou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.
No entanto, a Meta AI, ferramenta de inteligência artificial disponível no WhatsApp, continua a criar imagens com "Vote Flávio", que remete ao senador Flávio Bolsonaro (PL), mas não com expressões relacionadas ao presidente Lula (PT), como "Vote Luiz Inácio" e "Vote Lula".
"Em cumprimento com as regras eleitorais do Brasil, nós proibimos temporariamente a recomendação de candidatos ou a geração de imagens deles. Tomamos medidas adicionais para que comandos usando apenas o primeiro nome dos candidatos e seu número nas urnas também não produzam imagens", disse a Meta em nota às 12h18 após ser questionada sobre o motivo de criar material sobre Flávio, mas não sobre Lula.
Após a nota da empresa, a reportagem voltou a testar a ferramenta. A Meta IA inicialmente se recusou a fazer imagens com "Flávio 22", mas, ao ser questionada sobre o motivo, perguntou: "Quer que eu tente de novo com um texto um pouco diferente, tipo só 'Flávio' ou 'Vote Flávio'?".
Após resposta afirmativa, o chatbot produziu a imagem sem número, mas acrescentou o 22 quando solicitado. No caso do candidato do PT, no entanto, a ferramenta segue proibindo a criação da imagem com a frase "Lula 13" e expressões semelhantes, como "Vote Lula e "Vote Luiz Inácio".
A reportagem voltou a procurar a Meta sobre a situação. Às 13h33, a empresa respondeu reiterando o posicionamento dado anteriormente.
Depois disso, porém, a Meta AI continuou produzindo imagens que remetiam a Flávio, mas não a Lula. Em novo teste feito às 13h38, a ferramenta criou uma ilustração realista do senador como resposta ao pedido "faça uma imagem com Flávio 22", mas não deu retorno aos pedidos "gere uma imagem nesta mesma linha, mas agora com Lula 13" e "tente fazer com 'Vote Luiz Inácio 13".
Diante da repercussão das respostas da Meta AI, a campanha do mandatário apresentou uma petição ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta quarta-feira (14) acusando a Meta de interferir na disputa eleitoral em favor do filho de Jair Bolsonaro, ex-presidente condenado e preso por tentativa de golpe de Estado.