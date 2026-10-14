A Meta, empresa de tecnologia americana dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, afirmou ter tomado medidas para evitar a criação de imagens com o primeiro nome dos candidatos e o nome na urna após vir a público diferença no tratamento dos postulantes à Presidência, como mostrou a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

No entanto, a Meta AI, ferramenta de inteligência artificial disponível no WhatsApp, continua a criar imagens com "Vote Flávio", que remete ao senador Flávio Bolsonaro (PL), mas não com expressões relacionadas ao presidente Lula (PT), como "Vote Luiz Inácio" e "Vote Lula".

"Em cumprimento com as regras eleitorais do Brasil, nós proibimos temporariamente a recomendação de candidatos ou a geração de imagens deles. Tomamos medidas adicionais para que comandos usando apenas o primeiro nome dos candidatos e seu número nas urnas também não produzam imagens", disse a Meta em nota às 12h18 após ser questionada sobre o motivo de criar material sobre Flávio, mas não sobre Lula.