A Band realiza neste domingo (18), às 20h, em São Paulo, debate entre os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a Presidência da República. O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmaram presença.

O formato prevê duas horas de duração em dois blocos. Os candidatos farão perguntas entre si em uma etapa e, na outra, responderão às questões de jornalistas.

A Band informou que o debate será realizado independentemente da presença dos dois candidatos. Caso algum decida faltar, será transmitido um púlpito vazio no estúdio durante a transmissão.