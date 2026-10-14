Veja como será o debate entre Lula e Flávio na Band neste domingo
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A Band realiza neste domingo (18), às 20h, em São Paulo, debate entre os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a Presidência da República. O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmaram presença.
O formato prevê duas horas de duração em dois blocos. Os candidatos farão perguntas entre si em uma etapa e, na outra, responderão às questões de jornalistas.
A Band informou que o debate será realizado independentemente da presença dos dois candidatos. Caso algum decida faltar, será transmitido um púlpito vazio no estúdio durante a transmissão.
Além da TV Band, a BandNews TV e as rádios BandNews FM e Bandeirantes exibirão simultaneamente o debate.
Flávio anunciou a participação nesta quarta-feira (14), em vídeo publicado nas redes sociais, um dia após ter afirmado que não tinha previsão de comparecer ao encontro.
No vídeo, o senador diz que a declaração anterior foi uma "armadilha" para que o presidente confirmasse presença. Ele afirma que pretende confrontar o petista ao vivo e contestar declarações feitas por Lula durante a campanha.
Lula e Flávio não participaram de nenhum debate no primeiro turno. O senador afirmava que a ausência do petista inviabilizava um confronto direto. Já o presidente dizia que encontros com vários adversários poderiam resultar em ataques de diferentes candidatos. Foi o primeiro turno com menos debates na televisão desde 1998, quando não houve confronto entre candidatos na TV.
Os dois disputam o segundo turno após Flávio terminar a primeira etapa da eleição com 47% dos votos, ante 45% de Lula.
O último debate do segundo turno está previsto para a sexta-feira (23), na TV Globo.
Na terça (13), durante evento com diretórios estaduais do MDB, Flávio disse que sua equipe técnica ainda avaliava a participação. A campanha do senador não assinou o documento com as regras e a dinâmica desse encontro.
Os eventos no primeiro ciclo da eleição contaram com Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).
O esvaziamento pelos dois principais postulantes à chefia do Executivo federal levou ao cancelamento de dois dos quatro encontros previstos para o primeiro turno.
No caso da Globo, o evento foi cancelado de última hora após a ausência de Lula, a desistência de Flávio e uma série de decisões do TSE. Uma delas autorizava Renan Santos a comparecer ao evento mesmo sem ter recebido convite. A outra dava aval a Zema, e a última vetava que a emissora mostrasse o púlpito vazio a candidatos ausentes.