A coligação Unir para Mudar, do ex-candidato ao Governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB), acionou o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) pedindo a cassação da chapa do governador reeleito, Elmano de Freitas (PT). Os advogados também pedem a anulação dos votos e realização de nova eleição para o executivo estadual.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (14), a defesa da coligação afirma que o pedido contesta decisão do ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), de 1º de outubro, que autorizou inserções de propaganda de Elmano na sexta-feira (2) e sábado (3), véspera das eleições de primeiro turno e após o encerramento do horário gratuito de propaganda eleitoral.

A Aije (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) pede reconhecimento de abuso de poder midiático pela utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social.