Brasília, São Paulo e pelo menos outras nove capitais brasileiras registraram, nesta terça-feira (13), atos a favor da reeleição do presidente Lula (PT).

As manifestações fazem parte de uma série de atos que, desde a última semana, tentam reverter o resultado do primeiro turno das eleições, realizado no último dia 4, e angariar votos para o petista. Flávio Bolsonaro (PL) alcançou 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% de Lula.

Nesta quarta-feira (14), está previsto um ato em Goiânia com a participação de Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Na quinta (15), movimentos sociais catarinenses organizam outra manifestação na região central de Florianópolis, que também registrou ato no fim da tarde desta terça.