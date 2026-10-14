Atos pró-reeleição de Lula reúnem apoiadores em 11 capitais
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Brasília, São Paulo e pelo menos outras nove capitais brasileiras registraram, nesta terça-feira (13), atos a favor da reeleição do presidente Lula (PT).
As manifestações fazem parte de uma série de atos que, desde a última semana, tentam reverter o resultado do primeiro turno das eleições, realizado no último dia 4, e angariar votos para o petista. Flávio Bolsonaro (PL) alcançou 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% de Lula.
Nesta quarta-feira (14), está previsto um ato em Goiânia com a participação de Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Na quinta (15), movimentos sociais catarinenses organizam outra manifestação na região central de Florianópolis, que também registrou ato no fim da tarde desta terça.
Nesta terça, a manifestação em Brasília reuniu milhares de pessoas que se concentraram a partir das 16h no Museu da República, região central da cidade, e ocuparam a Esplanada dos Ministérios. Entre os políticos presentes, estava o ex-governador e ex-ministro do Esporte Agnelo Queiroz, eleito deputado federal pelo Distrito Federal.
Já em São Paulo, o chamado "Ato da Virada" ocorreu sob chuva no Largo da Batata, na zona oeste da capital, e reuniu os ex-ministros Fernando Haddad (PT), Simone Tebet (MDB) e Marina Silva (Rede), entre outros políticos.
O ator e influenciador João Guilherme participou da manifestação e discursou ao lado do deputado federal eleito Guilherme Cortez (PSOL). "A gente está aqui hoje num misto de desesperança e medo", disse o artista. "A gente precisa botar a nossa cara na rua e usar a nossa voz. Eu sigo aqui tentando trazer o máximo de jovens, e abrir o olho e virar voto através do diálogo e da educação."
No Sul, houve manifestações em Florianópolis e em Porto Alegre. Na capital gaúcha, o ato ocorreu no fim da tarde na chamada Esquina Democrática. Militantes seguiram em caminhada pelo centro histórico da cidade junto a políticos como a ex-deputada federal Manuela D'Ávila (PSOL), derrotada nas eleições para o Senado neste ano, e o ex-governador Tarso Genro (PT).
Em Belém, apoiadores se reuniram no Porto Futuro, na Avenida Doca de Souza Franco, num ato com participação de lideranças do PT, organizações da juventude e do movimento estudantil e atrações culturais.
No Nordeste, foram registradas mobilizações em Natal, Fortaleza, Aracaju e Teresina. O dia ainda contou com atos em Vitória, capital do Espírito Santo, e em Campo Grande, num ato organizado por estudantes da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).
Outras manifestações da esquerda, muitas delas convocadas por entidades estudantis, foram registradas nos últimos dias no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, Curitiba, Recife e Manaus.
"Onde houver ameaça à democracia, deve haver movimento estudantil mobilizado", diz a nota divulgada pela UNE (União Nacional dos Estudantes) na última semana.
A organização declarou apoio à reeleição do presidente e lançou um calendário da campanha denominada "Estudantes com Lula", prevendo ações de panfletagem e em bairros onde Lula perdeu votos em relação aos resultados do pleito de 2022.
"O povo atendeu ao chamado e mostrou a nossa força", afirmou a campanha de Lula numa postagem que reúne vídeos da mobilização pelo país nas redes sociais.
O cantor Caetano Veloso convocou, para domingo (18), um ato musical em defesa da democracia na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Os coletivos 342 Artes e Mídia Ninja organizam a manifestação.
Outras manifestações de esquerda estão previstas nesse mesmo dia em demais cidades, numa agenda que os coletivos vêm chamando de "Brasil inteiro com Lula".
Na outra ponta, Flávio convocou, também para domingo, um ato do "Bloquinho do 22" na avenida Paulista, em São Paulo, às 11h. Num vídeo gravado ao lado do governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o senador diz que a manifestação busca ser "a arrancada final para a vitória".