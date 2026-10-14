O PSD entrou com uma nova ação no STF (Supremo Tribunal Federal) nesta quarta-feira (14) para tentar a realização de um segundo turno nas eleições pelo governo do Rio de Janeiro entre o presidente da Assembleia do rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), e o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD).

A ação foi protocolada um dia antes do julgamento no TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) sobre a retotalização dos votos, quando Ruas pode ser oficialmente proclamado governador eleito.

Paes havia reconhecido a derrota na última quinta-feira (8) após o ministro do Supremo Cristiano Zanin rejeitar o recurso apresentado contra a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de considerar nulos os votos dados a Anthony Garotinho (Republicanos). A decisão elevou o percentual de votos válidos de Ruas para 50,88%, o suficiente para encerrar a disputa no primeiro turno.