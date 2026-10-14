O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministro Kassio Nunes Marques, se reuniu com o deputado federal André Janones (Rede-MG) nesta quarta-feira (14) para discutir o canal "Exército do Lula" no WhatsApp.

A reunião entre os dois ocorreu às 17h e durou cerca de uma hora. O encontro ocorreu a pedido da defesa do deputado, que movimenta as redes sociais em defesa da reeleição do presidente Lula (PT).

A informação foi confirmada pelo próprio Janones. O deputado, no entanto, não respondeu sobre como foi a conversa.