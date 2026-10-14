Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (14) mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44%. O resultado indica empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Votos em branco ou nulo somaram 9%, enquanto indecisos, 1%.

Foram entrevistadas 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, de sábado (10) a terça (13). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08729/2026.