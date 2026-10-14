Flávio Bolsonaro marca 46%, e Lula 44% no 2º turno, mostra Quaest
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Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (14) mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 46% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44%. O resultado indica empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
Votos em branco ou nulo somaram 9%, enquanto indecisos, 1%.
Foram entrevistadas 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, de sábado (10) a terça (13). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08729/2026.
O levantamento também questionou sobre a possibilidade de o entrevistado optar pelo outro candidato. Para 91%, a escolha atual é definitiva; 9% dizem que ainda podem mudar de ideia.
Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, 43% dos entrevistados disseram que votariam em Flávio Bolsonaro, enquanto 42% apontaram Lula; 8% declararam voto em branco ou nulo, e 7% se disseram indecisos.
Esse é o primeiro levantamento divulgado pela Quaest depois do resultado do primeiro turno das eleições presidenciais. Flávio saiu na frente do pleito, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,15% do presidente Lula.
Na pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (8), o senador Flávio Bolsonaro (PL) apareceu à frente, com 52% das intenções de votos válidos, contra 48% do presidente Lula (PT). Em votos totais, o senador do Rio marcou 49%, e o presidente, 45%; indecisos eram 1%, e brancos e nulos, 5%.
O levantamento da Quaest também mediu o índice de rejeição dos candidatos no segundo turno. Não votam em Flávio Bolsonaro 54% dos entrevistados, ante 53% que dizem não votar em Lula.
Segundo a pesquisa, 48% desaprovam o governo Lula, 45% aprovam e 7% não responderam ou disseram não saber.
A gestão do governo Lula também é avaliada negativamente por 40% dos entrevistados; 34% avaliaram positivamente e 24% de forma regular - 2% não responderam ou disseram não saber.
Transferência de votos
Entre eleitores ausentes e que votaram em branco ou nulo no primeiro turno, 43% disseram que vão votar em Lula no próximo dia 25 de outubro, enquanto 38% vão de Flávio Bolsonaro. São 17% os que responderam que vão votar em branco, nulo ou se ausentar; os indecisos somam 2%.
A Quaest também avaliou como os entrevistados que votaram em candidatos derrotados no primeiro turno devem se posicionar no segundo turno.
Entre eleitores de Ronaldo Caiado (PSD), 42% declararam voto em Flávio no segundo turno e 23% escolhem Lula.
Dos entrevistados que votaram em Renan Santos (Missão), 40% afirmam que vão votar no senador fluminense, enquanto 14% vão optar pelo atual presidente.
Já entre os que preferiram Augusto Cury (Avante) na primeira rodada eleitoral, 34% vão de Lula agora e 30% de Flávio.