Integrantes da cúpula da campanha do presidente Lula (PT) à reeleição explorarão o recuo do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência, sobre o fim da escala 6x1 para mostrar que o adversário não é confiável.

Nesta terça-feira (13), Flávio Bolsonaro disse que votará a favor da PEC (proposta de emenda à Constituição) que acaba com a escala de trabalho. A declaração favorável à PEC é uma mudança de postura do congressista, que chamava de oportunismo a discussão do texto no período eleitoral.

O candidato do PL declarou voto logo após ter visitado o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar após condenação por tentativa de golpe de Estado. "A maioria dos trabalhadores brasileiros querem o fim da 6x1, então vou votar a favor", afirmou.