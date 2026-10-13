O presidente do MDB, Baleia Rossi, anunciou na tarde desta terça-feira (13) que 16 diretórios estaduais do partido, além do Distrito Federal, apoiam Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência.

O evento do anúncio ocorreu em São Paulo, com a presença de Flávio e de seus principais cabos eleitorais no estado -o governador reeleito Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o prefeito da capital paulista Ricardo Nunes (MDB).

Estão com o filho de Jair Bolsonaro (PL) os diretórios de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Goiás, Amapá, Acre, Tocantins, Roraima, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Sergipe e Distrito Federal.