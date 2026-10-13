A contratação do holandês Clarence Seedorf, 50, com a missão de evitar o rebaixamento do Corinthians no Campeonato Brasileiro, fragilizou a situação do presidente alvinegro, Osmar Stabile.

Aliados mais próximos do mandatário questionaram a aposta em um profissional que não comanda uma equipe há sete anos, além de não ter um histórico vitorioso como treinador -ele acumula passagens por Milan, Shenzhen, Deportivo La Coruña e seleção camaronesa, todas sem grandes feitos.

No time espanhol, ele recebeu uma missão semelhante ao seu atual desafio, mas não conseguiu evitar a queda para a segunda divisão. Em 16 jogos, obteve somente duas vitórias, com seis empates e oito derrotas.