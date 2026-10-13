O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta terça-feira (13) que irá ampliar o programa Pé-de-Meia, voltado para estudantes do ensino médio regular e do EJA (Educação de Jovens e Adultos), para estudantes universitários.

Sem detalhar quanto o governo irá disponibilizar para o programa, o petista afirmou que "todos os jovens estudantes das escolas universitárias" passarão a receber R$ 700 mensais durante dez meses.

Além disso, disse o presidente, os universitários também receberão R$ 2.500 anualmente durante quatro anos, totalizando R$ 9.500 que poderão ser sacados após a conclusão do curso no ensino superior.