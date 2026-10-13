Barcelona goleia Galatasaray, e Atlético de Madrid vence o United
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Fora de casa, o Barcelona goleou o Galatasaray por 4 a 1 nesta terça-feira (13) e assumiu a liderança da fase de liga da Champions League, com seis pontos em duas rodadas.
A equipe catalã saiu atrás no placar. O Galatasaray abriu o marcador aos 28 minutos do primeiro tempo, com Batakrov, e chegou a ter outro gol anulado pouco depois.
Ainda na etapa inicial, João Cancelo empatou para o Barcelona. Fermín López, Gordon e Adeyemi marcaram no segundo tempo e construíram a vitória dos espanhóis.
Apesar de não ter balançado a rede, Lamine Yamal foi um dos destaques da partida, com duas assistências.
Também nesta terça, o Atlético de Madrid venceu o Manchester United por 2 a 0, no Metropolitano. Barrios abriu o placar no primeiro minuto de jogo, e Lookman ampliou na segunda etapa.
Com o resultado, o time inglês permaneceu com três pontos, enquanto a equipe espanhola conquistou sua primeira vitória nesta edição da competição.
Vice-líder da classificação, o Sporting derrotou o Lens por 2 a 0 e, assim como o Barcelona, manteve os 100% de aproveitamento. Luis Suárez e Doumbia marcaram os gols da vitória portuguesa sobre a equipe francesa.
Terceiro colocado e finalista da última edição, o Arsenal venceu o Lille por 3 a 0 e chegou à 13ª vitória consecutiva na fase de liga da Champions.
A principal surpresa da rodada foi o empate por 3 a 3 entre Bayern de Munique e Viking, da Noruega. A equipe alemã chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas conseguiu evitar a derrota.
Ainda nesta terça, o Villarreal venceu o Napoli por 3 a 1, o RB Leipzig derrotou o PSV por 1 a 0 e o Sabah, do Azerbaijão, superou o Slavia Praga por 2 a 0.