13 de outubro de 2026
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ESTUPRO

Homem é preso após criança fazer sinal de pedido de ajuda

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/TV Globo
Menina de 9 anos fez um sinal com as mãos conhecido como um gesto de pedido de ajuda para vítimas de violência
Menina de 9 anos fez um sinal com as mãos conhecido como um gesto de pedido de ajuda para vítimas de violência

Um homem de 54 anos foi preso sob suspeita de tentativa de estupro de vulnerável no Paraná após uma menina de 9 anos fazer um sinal com as mãos conhecido como um gesto de pedido de ajuda para vítimas de violência.

O caso ocorreu na última sexta-feira (9) em Curitiba por volta das 7h30, quando a menina estava indo para a escola acompanhada de outras crianças.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, o suspeito teria oferecido R$ 50 para a menina acompanhá-lo até um terreno baldio próximo. Como ela se recusou, o homem segurou a menina e a forçou a ir com ele. O homem não teve a identidade informada.

Conforme a polícia, a criança reagiu fazendo um sinal com a mão pedindo socorro -o gesto é feito com a palma da mão voltada para fora, o polegar dobrado para dentro e os outros quatro dedos fechados sobre ele. Um primo da vítima, que também é menor de idade, caminhava logo atrás dela e percebeu o sinal.

Ele pediu ajuda em um posto de gasolina próximo, onde frentistas abordaram o homem e a menina. O suspeito fugiu a pé, seguido por funcionários do posto, mas foi preso pela Guarda Municipal.

Segundo os policiais, a prisão foi efetuada pela patrulha escolar, que estava nas proximidades do bairro.

O homem foi encaminhado ao Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes da Polícia Civil), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável.

A corporação informou que o homem cumpria pena em regime aberto por condenação por estupro de vulnerável, em 2017, e era monitorado por tornozeleira eletrônica.

O sinal foi criado em abril de 2020, durante a pandemia de Covid-19, pela organização canadense Canadian Women's Foundation (Fundação Canadense de Mulheres) como um método para vítimas de violência doméstica chamarem atenção discretamente para situações de perigo.

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