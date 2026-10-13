Homem é preso após criança fazer sinal de pedido de ajuda
| Tempo de leitura: 2 min
Um homem de 54 anos foi preso sob suspeita de tentativa de estupro de vulnerável no Paraná após uma menina de 9 anos fazer um sinal com as mãos conhecido como um gesto de pedido de ajuda para vítimas de violência.
O caso ocorreu na última sexta-feira (9) em Curitiba por volta das 7h30, quando a menina estava indo para a escola acompanhada de outras crianças.
Segundo a Polícia Civil do Paraná, o suspeito teria oferecido R$ 50 para a menina acompanhá-lo até um terreno baldio próximo. Como ela se recusou, o homem segurou a menina e a forçou a ir com ele. O homem não teve a identidade informada.
Conforme a polícia, a criança reagiu fazendo um sinal com a mão pedindo socorro -o gesto é feito com a palma da mão voltada para fora, o polegar dobrado para dentro e os outros quatro dedos fechados sobre ele. Um primo da vítima, que também é menor de idade, caminhava logo atrás dela e percebeu o sinal.
Ele pediu ajuda em um posto de gasolina próximo, onde frentistas abordaram o homem e a menina. O suspeito fugiu a pé, seguido por funcionários do posto, mas foi preso pela Guarda Municipal.
Segundo os policiais, a prisão foi efetuada pela patrulha escolar, que estava nas proximidades do bairro.
O homem foi encaminhado ao Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes da Polícia Civil), onde foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de estupro de vulnerável.
A corporação informou que o homem cumpria pena em regime aberto por condenação por estupro de vulnerável, em 2017, e era monitorado por tornozeleira eletrônica.
O sinal foi criado em abril de 2020, durante a pandemia de Covid-19, pela organização canadense Canadian Women's Foundation (Fundação Canadense de Mulheres) como um método para vítimas de violência doméstica chamarem atenção discretamente para situações de perigo.