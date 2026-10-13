Um homem de 54 anos foi preso sob suspeita de tentativa de estupro de vulnerável no Paraná após uma menina de 9 anos fazer um sinal com as mãos conhecido como um gesto de pedido de ajuda para vítimas de violência.

O caso ocorreu na última sexta-feira (9) em Curitiba por volta das 7h30, quando a menina estava indo para a escola acompanhada de outras crianças.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, o suspeito teria oferecido R$ 50 para a menina acompanhá-lo até um terreno baldio próximo. Como ela se recusou, o homem segurou a menina e a forçou a ir com ele. O homem não teve a identidade informada.