Flamengo viaja à Argentina com 5 desfalques contra Estudiantes
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O Flamengo embarcou às 15h desta terça-feira (13) para La Plata, na Argentina, onde na próxima quinta-feira enfrenta o Estudiantes pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores. E o técnico Leonardo Jardim terá cinco desfalques para a partida.
Arrascaeta, Ayrton Lucas, Evertton Araújo e Danilo não viajaram por questões clínicas. Já o volante Jorginho está suspenso pois foi expulso no segundo duelo contra o Independiente del Valle nas quartas de final.
Arrascaeta se recupera de uma cirurgia após fraturar o punho esquerdo em amistoso do Uruguai contra a Coreia do Sul na última Data Fifa. O jogador só retornará na reta final da temporada.
Já Danilo fraturou a mandíbula em duas partes durante o clássico com o Fluminense no último domingo e também passou por cirurgia. As probabilidades são baixas de que ainda volte nesta temporada.
Ayrton Lucas e Evertton Araújo já estão recuperados de suas respectivas lesões, mas ainda realizam trabalhos em campo com a preparação física. As chances são grandes de que fiquem à disposição para o fim de semana, quando o Flamengo enfrenta o Bahia, em Salvador (BA), pelo Campeonato Brasileiro.