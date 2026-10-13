A pedido do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL), o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Kassio Nunes Marques, suspendeu a distribuição e circulação do jornal Petróleo dos Brasileiros, do Sindipetro Unificado (sindicato que representa petroleiros dos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal).

A decisão, sigilosa, foi cumprida na última semana. A campanha de Flávio argumenta que o material da entidade de classe, com o título "Eleição 2026: o que cada projeto defende para o Brasil?", foi distribuído às vésperas do primeiro turno com conteúdo "integralmente dedicado à disputa presidencial, sem qualquer relação com o exame ordinário de políticas públicas de interesse da categoria profissional representada".

Também diz que "o material possui finalidade político-eleitoral inequívoca, pois estabelece comparação sistematicamente favorável ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva e desfavorável ao representante [Flávio Bolsonaro]".