13 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FUTEBOL

Brasileiro tem Flamengo favorito e trio em apuros após 30ª rodada

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Gilvan de Souza/CRF
O Flamengo tem 68,1% de probabilidade de ser campeão
O Flamengo tem 68,1% de probabilidade de ser campeão

A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e o Flamengo segue favorito ao título. Na outra ponta da tabela, Internacional, Grêmio e Corinthians veem o risco de queda cada vez maior. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

Luta pelo título

O Flamengo tem 68,1% de probabilidade de ser campeão. A equipe venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, e manteve a distância de um ponto para o Palmeiras.

O time paulista tem 31,6% de chance de título. O Palmeiras venceu o Corinthians por 4 a 1 nesta rodada.

Athletico, Fluminense, Cruzeiro e Bahia, que eram as demais ameaças à dupla, têm chances cada vez mais remotas de título.

  1. Flamengo: 68,1%
  2. Palmeiras: 31,6%
  3. Athletico: 0,27%
  4. Fluminense: 0,04%
  5. Cruzeiro: 0,005%
  6. Bahia: 0,003%
  7. Atlético-MG: 0,001%

Luta contra o rebaixamento

Chapecoense e Remo têm queda encaminhada. Os catarinenses foram derrotas pelo Athletico por 4 a 1 na rodada, e os paraenses empataram por 0 a 0.

A dupla Gre-Nal segue no Z4 após empate no clássico: o Grêmio tem 63,6% de risco de queda, e o Inter soma 49,2%.

Corinthians e Mirassol são os outros times mais ameaçados além dos que já estão no Z4. O Timão perdeu para o Palmeiras na rodada, e o Leão Caipira foi derrotado pelo Bahia.

Vasco, Vitória, Botafogo e Coritiba estão na faixa dos times que têm de 1% a 8% de chance de queda.

  1. Chapecoense: 99,94%
  2. Remo: 97,8%
  3. Grêmio: 63,6%
  4. Internacional: 49,2%
  5. Corinthians: 41,9%
  6. Mirassol: 23,9%
  7. Vasco: 8,4%
  8. Vitória: 6,8%
  9. Botafogo: 6%
  10. Coritiba: 1,2%
  11. São Paulo: 0,92%
  12. Red Bull Bragantino: 0,23%
  13. Santos: 0,024%

Tabela do Brasileiro

  1. Flamengo - 64 pontos
  2. Palmeiras - 63 pontos
  3. Athletico-PR - 53 pontos
  4. Fluminense - 51 pontos
  5. Bahia - 49 pontos
  6. Cruzeiro - 48 pontos
  7. Atlético-MG - 47 pontos
  8. Santos - 42 pontos
  9. Red Bull Bragantino - 40 pontos
  10. São Paulo - 39 pontos
  11. Coritiba - 39 pontos
  12. Vitória - 36 pontos
  13. Botafogo - 36 pontos
  14. Vasco - 35 pontos
  15. Mirassol - 33 pontos
  16. Corinthians - 32 pontos
  17. Internacional - 32 pontos
  18. Grêmio - 31 pontos
  19. Remo - 25 pontos
  20. Chapecoense - 18 pontos

Comentários

Comentários