A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e o Flamengo segue favorito ao título. Na outra ponta da tabela, Internacional, Grêmio e Corinthians veem o risco de queda cada vez maior. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.

Luta pelo título

O Flamengo tem 68,1% de probabilidade de ser campeão. A equipe venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, e manteve a distância de um ponto para o Palmeiras.

O time paulista tem 31,6% de chance de título. O Palmeiras venceu o Corinthians por 4 a 1 nesta rodada.