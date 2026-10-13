Brasileiro tem Flamengo favorito e trio em apuros após 30ª rodada
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A 30ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim, e o Flamengo segue favorito ao título. Na outra ponta da tabela, Internacional, Grêmio e Corinthians veem o risco de queda cada vez maior. Os dados são do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais.
Luta pelo título
O Flamengo tem 68,1% de probabilidade de ser campeão. A equipe venceu o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã, e manteve a distância de um ponto para o Palmeiras.
O time paulista tem 31,6% de chance de título. O Palmeiras venceu o Corinthians por 4 a 1 nesta rodada.
Athletico, Fluminense, Cruzeiro e Bahia, que eram as demais ameaças à dupla, têm chances cada vez mais remotas de título.
- Flamengo: 68,1%
- Palmeiras: 31,6%
- Athletico: 0,27%
- Fluminense: 0,04%
- Cruzeiro: 0,005%
- Bahia: 0,003%
- Atlético-MG: 0,001%
Luta contra o rebaixamento
Chapecoense e Remo têm queda encaminhada. Os catarinenses foram derrotas pelo Athletico por 4 a 1 na rodada, e os paraenses empataram por 0 a 0.
A dupla Gre-Nal segue no Z4 após empate no clássico: o Grêmio tem 63,6% de risco de queda, e o Inter soma 49,2%.
Corinthians e Mirassol são os outros times mais ameaçados além dos que já estão no Z4. O Timão perdeu para o Palmeiras na rodada, e o Leão Caipira foi derrotado pelo Bahia.
Vasco, Vitória, Botafogo e Coritiba estão na faixa dos times que têm de 1% a 8% de chance de queda.
- Chapecoense: 99,94%
- Remo: 97,8%
- Grêmio: 63,6%
- Internacional: 49,2%
- Corinthians: 41,9%
- Mirassol: 23,9%
- Vasco: 8,4%
- Vitória: 6,8%
- Botafogo: 6%
- Coritiba: 1,2%
- São Paulo: 0,92%
- Red Bull Bragantino: 0,23%
- Santos: 0,024%
Tabela do Brasileiro
- Flamengo - 64 pontos
- Palmeiras - 63 pontos
- Athletico-PR - 53 pontos
- Fluminense - 51 pontos
- Bahia - 49 pontos
- Cruzeiro - 48 pontos
- Atlético-MG - 47 pontos
- Santos - 42 pontos
- Red Bull Bragantino - 40 pontos
- São Paulo - 39 pontos
- Coritiba - 39 pontos
- Vitória - 36 pontos
- Botafogo - 36 pontos
- Vasco - 35 pontos
- Mirassol - 33 pontos
- Corinthians - 32 pontos
- Internacional - 32 pontos
- Grêmio - 31 pontos
- Remo - 25 pontos
- Chapecoense - 18 pontos