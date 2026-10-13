O TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) determinou que a partida de volta do confronto entre Vasco e Boca Juniors, pelas semifinais da Copa Sul-Americana, seja realizada no estádio do Maracanã. O duelo está marcado para a próxima terça-feira (20), às 21h30, e os ingressos já estão esgotados –os times fazem o duelo de ida nesta terça (13), em Buenos Aires.

O local do segundo embate tem sido motivo de batalha entre o Vasco e o consórcio que administra o Maracanã, formado por Flamengo e Fluminense. O clube cruzmaltino havia obtido na sexta (9), na 23ª Câmara de Direito Privado, autorização para atuar no estádio, porém no dia seguinte a concessionária Fla-Flu conseguiu liminar contrária, assinada pela vice-presidente do TJ-RJ, Suely Lopes Magalhães.

O caso teve novo capítulo na manhã desta terça, quando o desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto voltou a dar razão ao time de São Januário, que, pouco depois, anunciou que toda a carga de ingressos já havia sido comercializada. A decisão foi celebrada pelo MP-RJ (Ministério Público do Rio de Janeiro), que defendia a realização do jogo no Maracanã por questões de segurança.