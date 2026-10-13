Uma câmera de segurança registrou a abordagem de policiais militares contra Gustavo Munis de Santana, 20, na madrugada de sábado (10) na alameda dos Guaramomis, em Moema, zona sul de São Paulo.

Gustavo estava no recuo de uma loja, quando os PMs -que já o acompanhavam- chegaram.

A imagem mostra quando ele deixa o recuo do imóvel onde estava abrigado e avança com um celular nas duas mãos, em uma postura que se assemelha a de alguém segurando uma arma, em direção à rua onde os PMs estavam.