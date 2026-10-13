Jovem morto com 27 tiros avançou com celular em direção a PMs
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Uma câmera de segurança registrou a abordagem de policiais militares contra Gustavo Munis de Santana, 20, na madrugada de sábado (10) na alameda dos Guaramomis, em Moema, zona sul de São Paulo.
Gustavo estava no recuo de uma loja, quando os PMs -que já o acompanhavam- chegaram.
A imagem mostra quando ele deixa o recuo do imóvel onde estava abrigado e avança com um celular nas duas mãos, em uma postura que se assemelha a de alguém segurando uma arma, em direção à rua onde os PMs estavam.
Em certo momento eles chegam a ficar frente a frente. Gustavo é atingido por uma sequência de tiros e cai imediatamente. Nas imagens é possível ver que, mesmo no chão, o rapaz ainda recebe tiros.
Os policiais envolvidos no caso dizem ter confundido o aparelho celular que Gustavo segurava com uma arma. O telefone foi encontrado pelos peritos perto dos pés da vítima.
No total foram 45 tiros feitos por quatro policiais militares. O corpo de Gustavo tinha 27 lesões em decorrência dos disparos.
Os policiais militares envolvidos foram afastados. Ao todo, oito participaram da ocorrência, mas não foi divulgado o número total daqueles remanejados para o setor administrativo.
A ação de policiais militares que mataram Gustavo Munis Santana, 20, na madrugada do último sábado (10) em Moema, zona sul de São Paulo, foi classificada como inadmissível pela advogada Ana Facillia Meira.
Ela atua na defesa dos familiares de Gustavo, que trabalhava como jovem aprendiz e foi atingido por 27 tiros, de um total de 45 disparos efetuados por quatro PMs. A vítima foi sepultada na tarde desta segunda-feira (12).
"A assessoria jurídica enfatiza a violência extremada, a má conduta técnica e a total desproporcionalidade da ação policial. É inadmissível que agentes do Estado tenham efetuado 45 disparos, atingindo o jovem com 27 tiros, sob a justificativa de terem confundido um aparelho celular com uma arma de fogo", diz a advogada, em nota enviada à reportagem na noite desta segunda.
Procurada na noite de segunda-feira (12), a SSP (Secretaria da Segurança Pública) disse que não tolera desvios de conduta e apura com rigor as circunstâncias do caso. Diz, ainda, que as imagens das câmeras corporais dos PMs estão em análise.