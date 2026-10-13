Dani Brasil diz ter tido surto e não se lembra de atropelamento
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A defesa de Daniel Santana de Jesus, conhecido como DJ Dani Brasil, diz que ele não se lembra de estar envolvido em um acidente de carro que deixou um homem morto na última sexta-feira (9) em São Paulo. Segundo os advogados, ele sofreu um surto após ingerir um remédio para dormir.
O DJ foi preso na manhã de sexta sob a suspeita de dirigir na contramão, atropelar um homem e arrastá-lo por cerca de 900 metros em uma via na zona sul de São Paulo. A vítima, identificada como o morador de rua Carlos Alberto Minotti, 57, morreu pouco depois de ser levada a uma unidade de saúde.
Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (sem prazo para soltura), em audiência de custódia no sábado (10).
Segundo a defesa, o DJ estava triste em casa devido à morte de seu cachorro. Ele então teria ingerido bebida alcoólica, tomado o medicamento zolpidem e deitado.
"Daniel sofreu um surto hipnótico causado pelo remédio e não se lembra de ter dirigido, apenas de ter um ataque de pânico e recobrado a consciência só quando já estava na delegacia", afirmam Alberto Zacharias Toron e Renato Martins, sócios do Toron Advogados.
O caso ocorreu por volta das 6h20. O artista dirigia uma BMW X4 na contramão da avenida Padre José Maria, quando houve a tentativa de abordagem, conforme a Polícia Militar.
No entanto, ele teria desobedecido à ordem de parada, o que resultou em uma perseguição que passou pela rua Amador Bueno da Veiga, avenida Paulo Eiró e um trecho da marginal Pinheiros. Na sequência, Dani Brasil teria retornado à avenida Padre José Maria e continuou a circular por vias menores do bairro. Policiais militares solicitaram apoio, e o DJ seguiu em fuga em direção ao largo 13 de Maio.
A vítima foi atropelada na rua Professor Clemente Pinho. De acordo com a Polícia Militar, o carro só parou ao derrubar o portão de acesso do Centro Esportivo Joerg Bruder, na rua Humboldt. Segundo a polícia, Dani Brasil abandonou o veículo e continuou a fuga a pé. Ele foi abordado dentro de uma piscina do local.
Minotti ficou em estado grave. Ele teve uma parada cardiorrespiratória, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santo Amaro, onde morreu.
Dani Brasil passou pelo bafômetro, que deu resultado positivo para a ingestão de álcool. O teste apontou 0,71 mg de álcool por litro de ar expelido, conforme o boletim de ocorrência -valores a partir de 0,34 mg/l configuram crime de trânsito.
Policiais relataram em boletim de ocorrência que o DJ apresentava nítidos sinais de alteração da capacidade psicomotora, com típicos sinais de embriaguez, como fala pastosa, olhos avermelhados, odor etílico, andar desequilibrado e desorientação.
A perícia foi acionada e Dani Brasil encaminhado para o 11º Distrito Policial (Santo Amaro).
O caso foi registrado como homicídio, desobediência, dano ao patrimônio público, embriaguez ao volante, fuga de local de acidente e trafegar em velocidade incompatível.
Daniel nasceu em Belo Horizonte e morou no Brasil até por volta dos 9 anos, quando se mudou para os Estados Unidos com a mãe, disse em entrevista ao Podcast O Pod é Pop.
Dani Brasil afirmou ter morado na região de Nova York, Nova Jersey, e na Flórida, onde cursou marketing, em Tampa.
Mais tarde, em 2012, mudou-se para São Paulo, para assumir o marketing de uma grife na América Latina.
Em seu site, afirma que iniciou a carreira como DJ no início de 2017. A biografia diz que ele viajou o mundo e se apresentou nas Américas, Europa, Ásia e Austrália, passando por mais de 20 países e grandes cidades como Nova York, Sydney, Singapura, Dubai e Xangai.
Ele tem cerca de 5.000 ouvintes mensais no Spotify e acumula 130 mil seguidores no Instagram.