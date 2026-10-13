A defesa de Daniel Santana de Jesus, conhecido como DJ Dani Brasil, diz que ele não se lembra de estar envolvido em um acidente de carro que deixou um homem morto na última sexta-feira (9) em São Paulo. Segundo os advogados, ele sofreu um surto após ingerir um remédio para dormir.

O DJ foi preso na manhã de sexta sob a suspeita de dirigir na contramão, atropelar um homem e arrastá-lo por cerca de 900 metros em uma via na zona sul de São Paulo. A vítima, identificada como o morador de rua Carlos Alberto Minotti, 57, morreu pouco depois de ser levada a uma unidade de saúde.

Ele teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (sem prazo para soltura), em audiência de custódia no sábado (10).