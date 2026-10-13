Jovem é morta durante encontro com ex-namorado em Taboão da Serra
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Uma jovem de 19 anos foi morta com um tiro na cabeça durante um encontro com o ex-namorado na casa de um amigo dele, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O suspeito Mateus Isaac, 22, teria dito ao colega e à própria mãe que cometeu o crime antes de fugir, segundo registros do boletim de ocorrência.
A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária dele por 30 dias. A decisão é do juiz Djalma Moreira Junior, de Itapecerica da Serra, após pedido da Polícia Civil. O suspeito é procurado pela polícia. A reportagem não identificou a defesa do suspeito.
Ana Clara Soares de Oliveira foi morta na madrugada desta segunda-feira (12), em uma residência na rua Itu, no bairro Jardim Três Marias. O caso foi registrado como feminicídio no 1º DP de Taboão da Serra, informou a SSP (Secretaria da Segurança Pública).
De acordo com o boletim de ocorrência, Oliveira e Mateus Isaac se encontraram no sábado (10), após o término do relacionamento, e foram à casa do amigo do suspeito.
O dono do imóvel afirmou à polícia ter deixado os dois sozinhos por alguns minutos. Nesse intervalo, o ex-casal discutiu, e o suspeito atirou na cabeça da jovem.
Ao retornar, o amigo disse ter ouvido Isaac admitir o disparo e pedir ajuda para fugir. Diante da recusa, o suspeito fugiu na motocicleta do colega e foi até a casa da própria mãe, a quem confessou o crime por telefone. Ela teria orientado o filho a se entregar à polícia.
Depoimentos reunidos na investigação apontam histórico de violência no relacionamento. Uma testemunha afirmou que, duas semanas antes do crime, o suspeito disse a moradores do bairro que compraria uma arma para matar a jovem por não aceitar a separação.
A mãe do suspeito disse à Polícia Civil ter aconselhado a jovem a terminar o namoro devido ao comportamento agressivo do filho. Ela relatou ainda que Isaac havia tentado enforcar Oliveira um mês antes do assassinato.
A vítima não registrou boletim de ocorrência sobre o caso. A perícia esteve no imóvel e apreendeu o celular da vítima.