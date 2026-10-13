Uma jovem de 19 anos foi morta com um tiro na cabeça durante um encontro com o ex-namorado na casa de um amigo dele, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. O suspeito Mateus Isaac, 22, teria dito ao colega e à própria mãe que cometeu o crime antes de fugir, segundo registros do boletim de ocorrência.

A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária dele por 30 dias. A decisão é do juiz Djalma Moreira Junior, de Itapecerica da Serra, após pedido da Polícia Civil. O suspeito é procurado pela polícia. A reportagem não identificou a defesa do suspeito.

Ana Clara Soares de Oliveira foi morta na madrugada desta segunda-feira (12), em uma residência na rua Itu, no bairro Jardim Três Marias. O caso foi registrado como feminicídio no 1º DP de Taboão da Serra, informou a SSP (Secretaria da Segurança Pública).