13 de outubro de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
EM SÃO PAULO

Criminosos fazem buracos na parede e furtam R$ 5 mi de joalheria

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de tv
Grupo fez buracos nas paredes de duas lojas de roupas para conseguir entrar na joalheria e sair com diversas peças
Grupo fez buracos nas paredes de duas lojas de roupas para conseguir entrar na joalheria e sair com diversas peças

Um grupo de criminosos invadiu uma joalheria na rua Oscar Freire, nos Jardins, região conhecida por lojas de luxo, na zona oeste de São Paulo, na madrugada de segunda-feira (12), e furtou cerca de R$ 5 milhões em joias, de acordo com a Polícia Civil.

Os criminosos invadiram um imóvel vizinho que estava em obras para conseguir acessar a joalheria.

Eles fizeram buracos nas paredes de duas lojas de roupas para conseguir entrar na joalheria e sair com diversas peças. A ação durou várias horas. Os criminosos saíram apenas pela manhã, com diversos itens.

A ocorrência foi registrada no 78º Distrito Policial como furto qualificado.

A Polícia Militar foi acionada, mas ninguém foi preso até o momento. A reportagem procurou a joalheria por mensagem e email, mas não houve posicionamento até a publicação deste texto.

Comentários

Comentários