Um grupo de criminosos invadiu uma joalheria na rua Oscar Freire, nos Jardins, região conhecida por lojas de luxo, na zona oeste de São Paulo, na madrugada de segunda-feira (12), e furtou cerca de R$ 5 milhões em joias, de acordo com a Polícia Civil.

Os criminosos invadiram um imóvel vizinho que estava em obras para conseguir acessar a joalheria.

Eles fizeram buracos nas paredes de duas lojas de roupas para conseguir entrar na joalheria e sair com diversas peças. A ação durou várias horas. Os criminosos saíram apenas pela manhã, com diversos itens.