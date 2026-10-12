As fortes chuvas que atingiram parte do estado de São Paulo no domingo (11) provocaram naufrágios, alagamentos, deslizamentos e dezenas de quedas de árvores em pelo menos nove municípios. Segundo balanço da Defesa Civil, as ocorrências se concentraram durante a tarde, entre 15h e 17h.

O caso mais grave foi em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo. Por volta das 15h, fortes rajadas de vento provocaram o naufrágio de duas embarcações no rio Paraná. Sete homens foram retirados da água pelo Corpo de Bombeiros, que contou com o apoio de quatro barcos de pescadores.

Dos resgatados, aponta a Defesa Civil, seis não tinham ferimentos aparentes. O sétimo foi levado ao pronto-socorro com hipotermia, mas estava consciente e orientado. A operação mobilizou cinco viaturas e uma lancha.