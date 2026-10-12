Chuva no interior de São Paulo deixa estragos em nove cidades
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As fortes chuvas que atingiram parte do estado de São Paulo no domingo (11) provocaram naufrágios, alagamentos, deslizamentos e dezenas de quedas de árvores em pelo menos nove municípios. Segundo balanço da Defesa Civil, as ocorrências se concentraram durante a tarde, entre 15h e 17h.
O caso mais grave foi em Presidente Epitácio, no interior de São Paulo. Por volta das 15h, fortes rajadas de vento provocaram o naufrágio de duas embarcações no rio Paraná. Sete homens foram retirados da água pelo Corpo de Bombeiros, que contou com o apoio de quatro barcos de pescadores.
Dos resgatados, aponta a Defesa Civil, seis não tinham ferimentos aparentes. O sétimo foi levado ao pronto-socorro com hipotermia, mas estava consciente e orientado. A operação mobilizou cinco viaturas e uma lancha.
A cidade registrou também alagamentos em bairros residenciais e no centro. No Assentamento Lagoinha, por exemplo, a enxurrada abriu erosões na rampa de acesso ao córrego Caiuazinho. A via de terra ficou intransitável. Foi posteriormente recuperada com uso de uma retroescavadeira.
Já em Cosmópolis, na região de Campinas, o temporal deixou 12 pessoas desalojadas. Três famílias tiveram de deixar suas casas após desabamentos parciais de imóveis no bairro São João e na região central. Todas foram acolhidas por familiares. Não houve feridos.
A cidade também registrou alagamentos nos bairros Jardim Paineiras, Bela Vista e Vila Kalil. Quatro árvores caíram, diz a Defesa Civil.
Na vizinha Paulínia, chuva e vento derrubaram 14 árvores e causaram cinco ocorrências com fiação elétrica. Uma das árvores caiu sobre um veículo no bairro João Aranha. Outra, de grande porte, bloqueou a ligação viária com Americana. Três vias foram interditadas.
Os alagamentos atingiram principalmente os bairros Morro Alto e Parque dos Servidores, incluindo a avenida Juscelino Kubitschek. Dois muros também sofreram danos.
Em Cravinhos, na região de Ribeirão Preto, 13 árvores caíram. Em Franca, foram seis. No distrito de Venda Branca, em Casa Branca, nove árvores tombaram e cinco casas tiveram telhados e beirais danificados. Um poste caiu na praça do distrito, e houve falta de energia.
Pirassununga enfrentou alagamentos. O transbordamento dos córregos Ribeirão do Ouro e Andrezinho danificou o pavimento, derrubou um muro e provocou rachaduras em uma residência. Os trechos foram isolados, e o trânsito, desviado.
Em Socorro, no Circuito das Águas, um deslizamento de terra bloqueou parcialmente a Estrada Principal do bairro da Chave, que foi liberada após a limpeza. No bairro do Visconde, o transbordamento de um rio alagou vias próximas, sem atingir casas.
Segundo a Defesa Civil, não houve mortes, e Cosmópolis foi a única cidade a registrar desalojados. As equipes municipais seguem monitorando as áreas afetadas, informou o órgão estadual nesta segunda.