A Polícia Civil de São Paulo faz na manhã desta segunda-feira (13) a Operação Disque 151 contra organização criminosa suspeita de explorar apostas e jogos ilegais clandestinos, as bets.

Três suspeitos foram presos na capital paulista e na cidade de Mogi das Cruzes, região metropolitana. A Justiça autorizou bloqueio de R$ 154 milhões. A polícia estima que o esquema ilegal tenha prejudicado cerca de 10 milhões de pessoas.

A partir da análise de dados bancários, investigações da polícia identificaram mais de 38,5 milhões de operações financeiras feitas pelos suspeitos. Em apenas seis meses, os criminosos teriam movimentado cerca de R$ 14 milhões.