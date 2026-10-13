O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) fez uma visita ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta terça-feira (13), pela primeira vez desde julho. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ter sido condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Flávio chegou ao condomínio do pai, na região do Jardim Botânico, em Brasília, por volta das 9h40. A visita pode durar, no máximo, meia hora, já que o senador visitou o pai na condição de advogado dele.

O senador fez a visita ao pai após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ter autorizado a retomada do contato entre Flávio e Jair nesta segunda-feira (12). A proibição, também determinada pelo ministro, estava em vigor desde julho e ficou mantida durante a campanha presidencial.