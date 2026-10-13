13 de outubro de 2026
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EM PRISÃO DOMICILIAR

Flávio visita Jair Bolsonaro pela primeira vez desde julho

Por Carolina Linhares | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
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Valter Campanato/Agência Brasil
Flávio chegou ao condomínio do pai, na região do Jardim Botânico, em Brasília, por volta das 9h40 desta terça
Flávio chegou ao condomínio do pai, na região do Jardim Botânico, em Brasília, por volta das 9h40 desta terça

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) fez uma visita ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta terça-feira (13), pela primeira vez desde julho. Bolsonaro cumpre prisão domiciliar após ter sido condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Flávio chegou ao condomínio do pai, na região do Jardim Botânico, em Brasília, por volta das 9h40. A visita pode durar, no máximo, meia hora, já que o senador visitou o pai na condição de advogado dele.

O senador fez a visita ao pai após o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes ter autorizado a retomada do contato entre Flávio e Jair nesta segunda-feira (12). A proibição, também determinada pelo ministro, estava em vigor desde julho e ficou mantida durante a campanha presidencial.

Na decisão desta segunda-feira, Moraes afirmou que as visitas não poderão ter "finalidade político-eleitoral" e manteve o veto à divulgação de manifestos ou declarações do ex-presidente.

A decisão devolve a Flávio a oportunidade de explorar a relação com o pai para tentar consolidar seus vínculos com o eleitor bolsonarista, a menos de duas semanas do segundo turno. O senador vem manifestando o desejo de subir a rampa do Palácio do Planalto com Jair Bolsonaro caso vença a eleição.

A autorização mantém as restrições de horário impostas ao ex-presidente quando foi concedida a prisão domiciliar. Ele pode receber os filhos nos mesmos dias e horários aplicados a detentos em unidades prisionais, às quartas-feiras e sábados em três horários diferentes.

Como Flávio está cadastrado como advogado de Jair, ele também pode visitar o pai por 30 minutos em dias úteis.

Em julho, Moraes havia proibido as visitas de Flávio a Jair Bolsonaro por 90 dias, prazo que terminou no domingo (11). Na ocasião, o ministro afirmou que o senador e candidato à Presidência usou esse direito para obter uma carta do pai e divulgá-la nas redes sociais.

Para o ministro, o ato configurou desvio de finalidade e descumprimento da proibição de que Bolsonaro use redes sociais, diretamente ou por terceiros. Na carta, Bolsonaro chamava Flávio de "porta-voz" e o apontava como a melhor opção para o país.

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