Cobra rara com duas cabeças e quatro olhos é resgatada na Índia
| Tempo de leitura: 1 min
Uma cobra com duas cabeças, quatro olhos e um único corpo foi resgatada na Índia. O animal, um filhote de cobra-lobo que mede entre 12 e 15 centímetros, foi encontrado no dia 4 de outubro no estado de Gujarat e surpreendeu até mesmo a equipe responsável pelo resgate.
A descoberta aconteceu na região de Dhanpur, depois que moradores avisaram a organização ambiental Prakruti Mitra Mandal sobre a presença do animal. Ao chegar ao local, os integrantes do grupo encontraram uma pequena serpente com duas cabeças, cada uma com boca e olhos próprios, mas que dividem o mesmo corpo.
Apesar da aparência incomum, a cobra não é venenosa. Segundo os responsáveis pelo resgate, as duas cabeças possuem cérebros independentes e parecem funcionar separadamente. O grupo afirma que este é o primeiro caso registrado de uma cobra-lobo com duas cabeças em Gujarat e o quinto na Índia.
A serpente foi levada para a cidade de Dahod, onde passou por observação. A coordenadora da equipe, Kinnar Desai, contou que fotografias foram enviadas a especialistas para confirmar a identificação do animal, que ficou sob os cuidados das autoridades florestais.
A condição é conhecida como bicefalia e acontece quando o embrião não se divide completamente durante o desenvolvimento, dando origem a duas cabeças em um único corpo. Segundo a organização, o fenômeno é extremamente raro e ocorre em aproximadamente uma a cada um milhão de cobras.