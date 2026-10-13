Candidato à reeleição, o presidente Lula (PT) perdeu votos em quase toda a distribuição de renda na comparação com o primeiro turno de 2022, com impacto maior nos setores de renda média. Entre os 4% mais ricos, registrou crescimento.

Já Flávio Bolsonaro (PL) avançou sobre todas as faixas de renda na comparação com os votos do pai, Jair Bolsonaro, deslocando o voto para os mais pobres.

O pico da perda de Lula foi no grupo no qual o responsável pelo domicílio ganha cerca de 1,71 salário mínimo, o que equivale a R$ 2,7 mil. Na cidade de São Paulo, o petista caiu entre os setores mais pobres e subiu entre os mais ricos.